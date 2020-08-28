Невеста для Коленьки: «принцессы» для младшего Лукашенко
Видео
Выживет или нет? Известный таролог предсказала судьбу Навального
Видео

«Одеяльная»: появилась музыкальная история любви от Анатолия Цоя

Музыкант представил клип на новый трек с дочкой Стаса Михайлова в главной роли.

«Одеяльная»: появилась музыкальная история любви от Анатолия Цоя
Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Анатолий Цой представил поклонникам новый клип на трек «Одеяльная». Очередная красивая история любви, где главную роль сыграла Ева Канчельскис — приемная дочь Стаса Михайлова. Пользователи Сети уже успели оценить новое творчество, отметив, что видеоролик получился невероятно трогательным и эмоциональным.

«Одеяльная — это не просто трек и клип, это любовь! Все это я хочу подарить Вам!
Огромное спасибо всей моей команде, кто верит и работает со мной бок о бок каждый день!» — написал Цой в своем Instagram.

Недавно победитель шоу «Маска» на Первом канале сделал откровенное признание. Анатолий рассказал, что вообще не употребляет алкоголь, потому что крепкие напитки отрицательно на него действуют. Он вспомнил историю, которая произошла на одной из вечерок, после чего на спиртном музыкант поставил жирный крест.

Тэги

Анатолий ЦойАнатолий Цой последние новостидети звездЕва КанчельскисНовости googleСтас Михайлов