«Одеяльная»: появилась музыкальная история любви от Анатолия Цоя

Анатолий Цой представил поклонникам новый клип на трек «Одеяльная». Очередная красивая история любви, где главную роль сыграла Ева Канчельскис — приемная дочь Стаса Михайлова. Пользователи Сети уже успели оценить новое творчество, отметив, что видеоролик получился невероятно трогательным и эмоциональным.

«Одеяльная — это не просто трек и клип, это любовь! Все это я хочу подарить Вам!

Огромное спасибо всей моей команде, кто верит и работает со мной бок о бок каждый день!» — написал Цой в своем Instagram.

Недавно победитель шоу «Маска» на Первом канале сделал откровенное признание. Анатолий рассказал, что вообще не употребляет алкоголь, потому что крепкие напитки отрицательно на него действуют. Он вспомнил историю, которая произошла на одной из вечерок, после чего на спиртном музыкант поставил жирный крест.