«Девочка с картинки»: Егор Крид взорвал Сеть новым клипом

Клип Егора Крида на трек «Девочка с картинки» всего за семь часов посмотрели почти полтора миллиона человек. Фанаты настолько прониклись история двух хакеров, которые забирают деньги со счетов богатых, что просят музыканта снять даже фильм. Ролик, продолжительностью более пяти минут, действительно похож на кино. Ну а главной его героине — блогеру Вале Кarna.val — уже успели приписать роман с Егором. Нельзя так смотреть друг на друга, не испытывая чувств, утверждают пользователи Сети.

«Ну как у тебя получается создавать такие шедевры? Это бомба!» — писали в комментариях фанаты Крида.

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Кстати, Егор не только снимался в клипе, но и работал над его концепцией. Задумка музыканта создать клип, похожий на трейлер к голливудскому фильму, похоже, удалась. В конце видеоролика героиню Вали убивают выстрелом в голову, но она оказывается киборгом. Все как в лучших голливудских традициях.