В новом клипе Бейонсе снялась Наоми Кэмпбелл

Песня Бейонсе и ее дочери Блю Айви Картер под названием Brown Skin Girl (за нее мать и дочь получили в этом году престижную награду BET Awards) обзавелась полноценным клипом. Музыкальный ролик появился в Сети 24 августа. Кроме 8-летней Блю Айви и ее матери, в нем засветились супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Лупита Нионго и певица Келли Роуленд.

Сама песня и клип являются своеобразным гимном темнокожим людям. В видео они запечатлены во множестве разнообразных образов, в красивых костюмах и декорациях. 38-летняя Бейонсе рассказала журналистам, что хотела показать в видео разнообразные оттенки темной кожи и возвысить всех его персонажей.

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Напомним, что эта песня является саундтреком к новому фильму Disney «Король Лев», вышедшему в 2019 году. Клип, в свою очередь, вошел в визуальный альбом Бейонсе под названием Black Is King.