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«Мани Бой»: Анна Семенович поделилась кадрами съемок нового клипа

Ради создания ролика певица сидела на диете.

«Мани Бой»: Анна Семенович поделилась кадрами съемок нового клипа
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович примеряет разные образы в съемках нового клипа на песню «Мани Бой». В Instagram певица поделилась коротким роликом со съемок, где предстала в деловом костюме. Но на этом выбор разнообразие образов не заканчивается. По словам певицы, в клипе их будет много. Кстати, ради этих съемок она сидела на диете и похудела на пять килограммов.

«Получается, что мы в жизни можем быть теми, кем захотим и все зависит только от нас. Или от обстоятельств, ситуации и нашей одежды. Только мы сами в ответе за свой выбор и свои поступки, главное — всегда нравиться самим себе», — написала Семенович.

Песню «Мани Бой» Анна выпустила в июле 2020 года.  В тексте песни она обращается к богатому мужчине, которого хочет видеть рядом с собой. Весной этого года 40-летняя Семенович призналась, что ей нужен именно обеспеченный мужчина. В YouTube-шоу Дениса Ковальского Анна заявила, что «нищеброд не нужен».

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