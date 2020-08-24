«Мани Бой»: Анна Семенович поделилась кадрами съемок нового клипа

Анна Семенович примеряет разные образы в съемках нового клипа на песню «Мани Бой». В Instagram певица поделилась коротким роликом со съемок, где предстала в деловом костюме. Но на этом выбор разнообразие образов не заканчивается. По словам певицы, в клипе их будет много. Кстати, ради этих съемок она сидела на диете и похудела на пять килограммов.

«Получается, что мы в жизни можем быть теми, кем захотим и все зависит только от нас. Или от обстоятельств, ситуации и нашей одежды. Только мы сами в ответе за свой выбор и свои поступки, главное — всегда нравиться самим себе», — написала Семенович.

Песню «Мани Бой» Анна выпустила в июле 2020 года. В тексте песни она обращается к богатому мужчине, которого хочет видеть рядом с собой. Весной этого года 40-летняя Семенович призналась, что ей нужен именно обеспеченный мужчина. В YouTube-шоу Дениса Ковальского Анна заявила, что «нищеброд не нужен».