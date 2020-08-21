Фаррелл Уильямс и Jay-Z выпустили клип в защиту темнокожих предпринимателей

Новый релиз артистов скорее не про музыку, а про социальное неравенство.

21 августа у популярного американского певца Фаррелла Уильямса вышел клип на песню Entrepreneur («Предприниматель»), записанную в паре с рэпером Jay-Z.

Сама композиция и видео на нее посвящены расизму в предпринимательской сфере США. Своим новым релизом артисты хотели донести, что национальные меньшинства в Америке сталкиваются с огромным количеством блоков и системных недостатков, когда хотят построить свой бизнес. Как минимум, у них изначально худшие условия по медицинскому обслуживанию и образованию. В ролике показаны не актеры и танцоры, а реальные темнокожие люди с их судьбами. В титрах рассказывается, чего они смогли добиться, как профессионалы.

Героев ролика собирали по всему свету, так что съемки проводились в нескольких странах. Звезды хотели показать так много людей, что для самих места в 5-минутном видео даже не нашлось. Выступая против расизма, рэперы включили в клип минуту молчания по своему коллеге Нипси Хасслу, убитому в этом году.

Хороший пример того, как популярная музыка может отстаивать общественные позиции и делать мир немного лучше.