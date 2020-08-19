По данным Spotify, в России больше всего слушают BTS и русских рэперов

Популярное в мире музыкальное приложение подвело итоги первого года работы в РФ.

В середине текущего лета в России была официально запущена работа музыкального приложения Spotify. И вот, спустя месяц пресс-служба проекта поделилась статистическими данными о том, что предпочитают слушать российские пользователи.

Итак, самым популярным исполнителем оказалась корейская группа BTS, а за ней идут рэперы из постсоветского пространства: Моргенштерн, Кизару, Скриптонит и Макс Корж. Вообще среди жанров музыки отечественные слушатели предпочитают русский рэп, на втором месте — зарубежный поп.

Среди треков больше всего прослушиваний за месяц собрала недавно вышедшая песня Cadillac — дуэт Моргенштерна и Элджея. За ней идет композиция Blinding Lights канадского рэпера The Weeknd.

Среди плейлистов, предложенных Spotify, популярнее всего «Главные хиты», «Хип-хоп ПУШКА» и «Летние хиты 2020»

Как передает музыкальное издание Flow, чаще всего данным приложением для прослушивания песен пользуются жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.