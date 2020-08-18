Ольга Бузова выпустила новый клип

Вместе с молодыми ребятами из группы Джаро & Ханза Ольга Бузова участвует в гонках и даже попадает в тюрьму. Точнее, туда отправляют ее возлюбленного. Более того, звезда перевоплощается в мексиканскую художницу Фриду Кало. Нет-нет, это не реальные неожиданные новости, а частицы сюжета нового видеоклипа певицы.

Клип уже набрал 8 тысяч лайков и 1,8 дизлайков. 246.421 тысяч – такое количество просмотров клип собрал только в день выхода. Однако многие поклонники Бузовой не поняли историю, показанную в видео.

«И в чем суть песни?»,-недоумевают фанаты. «Ни о чем сценарий клипа» ,- возмутился один из поклонников.

Кажется, звезде придется отдельно объяснить идею клипа на песню Mira me bebe, что с испанского означает «Посмотри на меня, детка».