«Невероятное слияние»: Артем Качер выпустил клип на стихи Михаила Гуцериева

Неожиданная коллаборация: молодой хитмейкер Артем Качер выпустил клип на стихи поэта Михаила Гуцериева. Последний известен тем, что работал со многими «стариками» отечественного шоу-бизнеса, но, похоже, теперь он решил обратить внимание на амбициозную молодежь.

больше по теме С Гуцериева попросили 200 тысяч долларов за раскрутку хита Орбакайте на радио Продюсер Иосиф Пригожин рассказал забавную историю из жизни бизнесмена и поэта-песенника.

Песня называется «Твой первый», и это первый опыт сотрудничества Качера и Гуцериева.

«Это более осознанные, взрослые стихи, это невероятное слияние, — комментирует релиз молодой певец. — Надеюсь, я оправдаю ожидания, и нам еще предстоит не один клип снять на хиты Михаила Сафарбековича».

Композиция и сам клип получились вполне современными. Это все та же тематика переполняющей любви, только с клубами, вечеринками, коктейлями и девчонками в купальницах. В конце музыкального видео зрителей ждет фантастический сюрприз.