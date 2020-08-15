Последствия карантина: Дельфин выпустил альбом электронной музыки

14 августа популярный музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) представил поклонникам свой новый альбом. Правда, пластинка вышла как релиз его стороннего проекта под названием «Механический пес». Отличие от основной линии творчества артиста состоит в том, что это полностью электронная музыка. Альбом «Температура горения бумаги» был записан звездой дома, в условиях самоизоляции, в марте-апреле 2020 года. Видно, что на карантине Лысиков времени зря не терял, а работал над своей давней мечтой.

«Я часто выступаю как диджей и в своих сетах играю подобную музыку. Мне всегда не хватало времени сделать что-то похожее самому», — рассказал Дельфин.

По его словам, новое звучание является смесью электро, фанка и Рея Бредбери (название пластинки отсылает нас с культовому научно-фантастическому роману «451 градус по Фаренгейту», сточки из которого можно услышать в новых треках). Вместе с Лысиковым над альбомом работал мультиинструменталист Сергей Лебедев, который уже 10 лет является студийным музыкантом проекта «Дельфин».

Кстати, ранее Андрей признался, что ему больше по душе студийная работа, нежели концерты и шоу.