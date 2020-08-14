«Как на фантиках Love Is»: Лена Темникова представила новый трек

Работа над композицией шла не один месяц.

Лена Темникова представила новый трек, который получил название «Как на фантиках Love Is». Музыкальная история про тех, кто знает, как ответить на вопрос: «Любовь – это?». Скорее, это не только то, что рисовали на фантиках некогда популярных жевательных резинок.

Автором песни стал Слава Белюкин. Историю ее создания связывает со своей личной жизнью. Как передает Viva!, он хотел, чтобы трек исполнила именно Темникова. Долго ждал от нее ответ, и он оказался положительным.

Певица работает буквально не покладая рук. Только в конце июля она порадовала своих поклонников новым клипом «Как Барби в поисках Кена», и опять новая песня.