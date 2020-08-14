Кристина Агилера записала песню для фильма «Мулан»

Фильм о приключениях «Мулан» появится в кинотеатрах уже 4 сентября 2020 года.

В композиции знаменитой певицы Кристины Агилеры Loyal Brave True, что в переводе на русский означает «Верная, храбрая и правдивая», рассказывается о судьбе отважной девушки Мулан.

«Проиграть-легко, победа требует храбрости»,- поет от имени самой Мулан Кристина Агилера.

Русскоязычную версию песни записала известная певица Manizha. Она называется «На путь воина встаю».

Напомним, Мулан – вымышленный персонаж от студии Disney. Когда для великого китайского народа наступают темные времена, храбрая красавица переодевается в мужчину и отправляется на битву.

Помимо самой песни, выпущенной на всех цифровых платформах, можно посмотреть и клип.