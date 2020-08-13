«Я не волшебник»: сын Децла пошел по стопам отца и записал свой первый рэп

Скоро песня Тони Киселева, который взял псевдоним Juzeppe Junior, появится на музыкальных платформах в Сети.

Сын покойного рэпера Децла — Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, которого для краткости часто называют Тони, — решил пойти по стопам своего отца. 15-летний парень взял себе псевдоним Juzeppe Junior, создал новую страницу в Instagram и выложил туда демо-версию своего первого рэпа.

«Ты не фея, я не волшебник, но у каждого в голове есть универсальный решебник. Для его применения нужна капля волнения, души истязания не терпят прощения», — читает на видео юный артист.

Также в его песне упоминаются коррумпированные силовики и фальшивый шоу-бизнес. Трек пока не закончен, но в посте Киселева сообщается, что вскоре он появится на всех музыкальных интернет-площадках.

Отметим, что псевдоним Тони, который переводится как Джузеппе-младший, является прямой отсылкой к его отцу, который, кроме как Децлом, называл себя еще Джузеппе Жестко и Le Truk. Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По официальной версии, артист скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Недавно мать покойного Ирина Толмацкая посетовала, что ее невестка Юлия Киселева не идет на контакт и не дает увидеться с внуком.