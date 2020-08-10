«Боже, дай мне сил»: у Павла Прилучного вышел клип, в котором он читает рэп

9 августа в Сети появился музыкальный клип, который можно расценивать как очередной трейлер нового отечественного фильма «Тень звезды». В этой картине, которая выйдет на экраны 20 августа, одну из главных ролей играет актер Павел Прилучный. В ролике он сам выступил в роли исполнителя и зачитал рэп на фоне кадров из грядущего триллера.

«Боже, дай мне сил. Разве есть хоть что-то чего ты им не простил? Темнота и мгла… Мне нужна твоя искра — я бы путь им осветил», — читает актер в паре с рэпером Нигативом.

Добавим, что по сюжету фильма герой Прилучного действительно будет давать концерт в клубе, и съемки этого шоу тоже вошли в клип. Актер играет звезду рэпа, на которую совершается покушение. Менеджер нанимает музыканту телохранителя, но им оказывается девушка, которой в целом удается выполнять свою работу. Но превратности судьбы таковы, что в конце истории рэперу придется самому спасать своего охранника.

Добавим, что для 32-летнего Прилучного это не первое участие в съемках музыкального клипа. Ранее он появлялся в работах Леонида Агутина, рэпера Мота и других артистов.

Этот опыт не должен пройти для актера даром. Если в его киношной карьере наметиться застой, мужчине стоит попробовать себя в роли исполнителя. По крайней мере, свой брутальный стиль читки у него уже имеется.