Фанатки, готовьтесь: о южнокорейской группе BTS выйдет третий документальный фильм

Его начнут показывать в кинотеатрах по всему миру с 10 сентября.

Мегапопулярная во всем мире южнокорейская поп-группа BTS анонсировала новый документальный фильм о себе любимой. Картина под названием Break the Silence: The Movie выйдет в большом списке стран в сентябре.

Картина расскажет о первом международном туре бой-бенда, который назывался Love Yourself: Speak Yourself, он прошел в 2019 году. У зрителей появится возможность увидеть не только закулисные кадры с концертов, но и услышать личные истории участников коллектива, которые они раньше еще никому из журналистов не рассказывали.

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Еще одна новинка ожидает фанаток BTS уже в конце августа: 21 числа певцы выпустят англоязычный сингл под названием Dynamite. Эта песня с грядущего альбома группы посвящена поклонницам из международной группировки ARMY, которые недавно добились того, чтобы южнокорейская группа побила мировой рекорд на iTunes.

Добавим, что о популярной группе уже есть два больших документальных фильма.