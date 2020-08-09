Фанатки, готовьтесь: о южнокорейской группе BTS выйдет третий документальный фильм

Мегапопулярная во всем мире южнокорейская поп-группа BTS анонсировала новый документальный фильм о себе любимой. Картина под названием Break the Silence: The Movie выйдет в большом списке стран в сентябре.
<BREAK THE SILENCE: THE MOVIE> coming soon!
Tickets at https://t.co/tUjBdbTcyw #BTS #방탄소년단 #BREAKTHESILENCE_THEMOVIE pic.twitter.com/DALNIiB5MC
— BTS_official (@bts_bighit) August 6, 2020
Картина расскажет о первом международном туре бой-бенда, который назывался Love Yourself: Speak Yourself, он прошел в 2019 году. У зрителей появится возможность увидеть не только закулисные кадры с концертов, но и услышать личные истории участников коллектива, которые они раньше еще никому из журналистов не рассказывали.
Еще одна новинка ожидает фанаток BTS уже в конце августа: 21 числа певцы выпустят англоязычный сингл под названием Dynamite. Эта песня с грядущего альбома группы посвящена поклонницам из международной группировки ARMY, которые недавно добились того, чтобы южнокорейская группа побила мировой рекорд на iTunes.
Добавим, что о популярной группе уже есть два больших документальных фильма.