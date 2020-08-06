«Сам жду с нетерпением»: Дима Билан заканчивает работу над альбомом

Пластинка будет готова через пять дней.

Совсем скоро Дима Билан выпустит свой новый альбом. Пластинка получила название «Вторая жизнь». Как признался артист своим подписчикам, в ней будет много всего неожиданного. Новые дуэты и тембры, а также сольные композиции с интересной начинкой.

«Наконец-то за эти следующие 5 дней заканчиваю альбом! Плюс отгрузка на все площадки еще 9-10 дней», — сообщил Билан.

Конечно же, фанаты восприняли новость на ура и написали, что ждут с нетерпением.

В конце июля исполнитель выпустил клип на песню «Вторая жизнь». А несколько дней назад и вовсе разоткровенничался перед подписчиками. Билан признался, какой у него любимый оттенок и, как выяснилось, это не цвет неба.