«Дерзкое, свободное и местами шокирующее!»: Александр Гудков снял новый клип Лободы

Популярная певица Светлана Лобода объявила дату релиза своего нового клипа. 31 июля выйдет ее музыкальное видео на песню Boom boom. Как ранее призналась звезда, съемки осуществляла команда шоумена Александра Гудкова, который в этом году поучаствовал в целой плеяде громких релизов.

«Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась! — написала Светлана в Instagram в начале июля, сообщил о завершении съемок клипа. — Уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее! В лучших традициях Лободы и Гудкова».

О необычности новой работы говорит даже ее маленький фрагмент, опубликованный певицей 28 июля. В нем видео скрипачку, играющую на инструменте, которая натурально горит. А на заднем фоне сама Лобода скачет на красном карусельном коне, и все это происходит в зале для заседаний, полном спящих (а то и умерших) мужчин в пиджаках.

В любом случае, уже не терпится поскорее увидеть этот «сюрприз», отдающий инфернальной мистикой «Мастера и Маргариты».

Напомним, ранее Лобода шокировала и даже напугала поклонников своими образами из клипа «Новый Рим».