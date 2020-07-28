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Горячие ритмы: 30 июля пройдет онлайн-концерт бразильского джаза

Зрители смогут насладиться латиноамериканской музыкой, не выходя из дома.

Горячие ритмы: 30 июля пройдет онлайн-концерт бразильского джаза
Поклонников джаза ждет онлайн-концерт. Фото: globallookpress.com

Для любителей джаза сообщаем, что 30 июля в Сети покажут трансляцию онлайн-концерта бразильской джазовой музыки «Я хочу петь самбу!» Само шоу пройдет в музее-заповеднике «Царицыно».

Как рассказали организаторы, зрители смогут погрузиться в музыкальный мир солнечной Бразилии (мероприятие поддерживает посольство этой страны) и оценить выразительный самба-джаз. В программе прозвучит множество произведений латиноамериканских композиторов. В качестве исполнителей выступит российский ансамбль Esh с женским вокалом. Вести концерт будет джазовый обозреватель Михаил Митропольский.

Начало трансляции 30 июля 2020 года в 17 часов. Она пройдет на портале «Культура.рф» и на сайте проекта «Посольские вечера».

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Бразилияджазмузыкаонлайн-концертПарк ЦарицыноЦарицыно