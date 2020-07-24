Тейлор Свифт выпустила новый альбом, навеянный самоизоляцией

Вместе с полноценной пластинкой сразу вышел и клип на одну из песен.

24 июля вышел новый альбом американской певицы Тейлор Свифт — Folklore. Причем звезда абсолютно неожиданно анонсировала его за день до релиза. 30-летняя артистка сообщила, что пластинка включает в себя 16 песен, а если купить ее на физическом носителе, то там будет еще и бонус-трек The lakes.

Певица рассказала своим фанатам, что во время самоизоляции ее воображение иссякло и она просто доверилась потоку сознания. Девушка писала песни, потому что хотела убежать от гнетущей реальности в мир фантазий и воспоминаний. И это состояние породило несколько прекрасных музыкальных историй.

Вместе с альбомом Свифт выпустила и клип на один из новых треков — Cardigan. В нем певица выступила в роли Венди из «Питера Пэна», которая с помощью волшебства музыки попадает из своего старого дома в сказочную страну.

«За всем съемочным процессом наблюдал медицинский инспектор, все были в масках, держались подальше друг от друга, и я даже сама делала свои прическу, макияж и укладку», — пишет исполнительница в Instagram.

Наверное, как дань самоизоляции и одиночеству, Свифт появилась одна в этом клипе. Никакой Питер не спас ее в трудную минуту, девушке пришлось надеяться только на себя и на музыку.