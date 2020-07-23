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Диана Арбенина и «Ночные снайперы» впервые презентуют альбом онлайн

Сборник композиций «О2» вышел в июле.

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» впервые презентуют альбом онлайн
Диана Арбенина. Фото: Иван Макеев. Архив "КП"

Новые треки музыканты исполнят под открытым небом в прямом эфире. Концерт начнется в 19:30 в «Яндекс.Эфире» 27 июля. Всего будет исполнено 13 композиций. Также лидер группы расскажет историю создания альбома.

«Первый раз сыграем пластинку полностью, и будет это в нашей снайперской студии, но под открытым небом!» — рассказала Арбенина «Газете.Ru».

Альбом «О2» Диана Арбенина выпустила в свой день рождения – 8 июля. Несколько песен нового диска уже были хорошо известны поклонникам. В их числе – «Рим», «Самый красивый гопник», «Казино». К слову, название пластинки Арбенина придумывала вместе с фанатами.

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альбомгруппа "Ночные снайперы"Диана Арбенинановости музыки