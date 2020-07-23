«Это было круто»: Дельфин рассказал, как отыграл концерт для единственного зрителя

22 июля в программе «Легенда» на канале RTVI вышло интервью музыканта Андрея Лысикова, больше известного как Дельфин. 48-летний артист рассказал о своем хип-хоп-прошлом, страхах, зависимости и многом другом.

Самого себя Дельфин определил как литературного деятеля, «который посредством музыки пытается донести до широкой аудитории то, что он делает». Музыкант признался, что не очень любит концерты и гастроли, ему больше по душе работа в студии. При этом к каждому выступлению он относится, как к спектаклю, который должен быть отыгран перед зрителями от и до.

«Концерт — это совершенно другое действие, другая музыка, нежели записанная на пластинке, — рассказал Андрей. — Был один концерт на заре моего сольного творчества, на который пришел один человек. Но у него была татуировка дельфина, и он скакал перед сценой, показывая мне эту татуировку. Это было круто». (Улыбается.)

Также музыкант признался, что любит одиночество, ему никогда не скучно наедине с собой и всегда есть, чем заняться. А если бы он узнал, что сегодня его последний день, то попросил бы прощения у своих близких и постарался бы долететь до океана.