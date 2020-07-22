«Убрать лишнее и ненужное»: Наталья Подольская отрезала свои волосы в новом клипе

21 июля в Сети появился клип Натальи Подольской на песню «Плач». Новая работа 38-летней певицы получилась мини-фильмом с элементами мелодрамы, триллера и компьютерной графикой.

По сюжету, Наталья страдает от неразделенной любви и решает довольно жестоко отомстить самоуверенному мужчине. Как известно, решаясь перевернуть страницу в отношениях, девушки часто меняют стрижку. Здесь этот процесс показан гиперболизировано: вначале певица сама себя стрижет в кадре, а потом и вовсе предстает перед зрителями с обритой головой. Также можно посмотреть на Подольскую в элегантной белой балаклаве, которая из-за возросшей популярности защитных масок вполне может войти в современную моду.

«Он о разбитом сердце, — рассказала о клипе сама певица в Instagram. — Но еще он о том, что главное — посмотреть на себя со стороны, убрать (постричь, побрить) лишнее и ненужное. Расправить плечи и забыть о нем! Потому что только так мы будем готовы к встрече с главным! К встрече с Ним Единственным. Как это произошло и в моей жизни».

Добавим, что Подольская действительно коротко подстриглась на съемках этого музыкального ролика, а вот «лысый» образ — ненастоящий. Это был пластический грим, моделирующий новую форму головы.

Сценарист и режиссер клипа — Виталий Николаев. Горе-любовника сыграл актер Александр Тронов.