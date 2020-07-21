Gorillaz выпустили пятый клип за год и ушли в отпуск до сентября

В 2020-м виртуальная группа снимает клипы один за другим.

В ночь на 21 июля в Сети появился новый клип британской виртуальной группы Gorillaz — пятый в ее серии Song Machine 2020 года, в которой рисованные музыканты снимаются вместе с реальными.

Новое видео называется Pac-Man, в честь легендарной видеоигры. Собственно, в нее, по сюжету ролика, и играет фронтмен группы, пока остальные участники заняты своими делами. Клип снял Джейми Хьюлетт, создавший виртуальные образы Gorillaz в далеком 1998 году.

В записи новой песни принял участие американский рэпер Скулбой Кью. На видео он читает свою партию у микрофона, пока анимированные персонажи вокруг него живут своей жизнью.

больше по теме Группа Gorillaz выпустила книгу-альманах, посвященную своим музыкантам Имеются в виду нарисованные участники проекта.

В конце ролика сообщается, что группа делает творческий перерыв, и новые видео будут публиковаться с сентября.