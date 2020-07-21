Время танцевать: Юлианна Караулова выпустила трек «Proлюбовь»

21 июня певица Юлианна Караулова выпустила песню под названием «Proлюбовь». Несколько дней назад трек стал доступен на Apple Music, а теперь его можно послушать на всех музыкальных площадках.

Новая композиция 32-летней звезды получилась одновременно и танцевальная, и помогающая девушкам, расставшимся со своими парнями, легче отпустить отношения. Кроме того, музыка и слова идеально подходят для съемок видео в TikTok. Мало того, юные блогеры уже успели наснимать с ней множество роликов. Кстати, эта социальная сеть, а также приложения Shazam, iTunes и Telegram упоминаются в тексте песни.

Добавим, что это вторая песня, представленная Карауловой в 2020 году, первая называлась «Градусы».