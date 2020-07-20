Григорий Лепс записал заключительный альбом песен Владимира Высоцкого

Популярный певец Григорий Лепс объявил, что 24 июля выходить очередной альбом песен Владимира Высоцкого в его исполнении. Как сообщил 58-летний артист в Instagram, это будет его пятая и заключительная пластинка из цикла «Честь имею», посвященного творчеству великого барда.

«Называется альбом «Кони привередливые». И, конечно, одноименная песня там тоже будет. Это сложное произведение для исполнения и очень тяжелое эмоционально. Но иначе ее спеть просто нельзя», — поделился Григорий Викторович.

Обозначенная композиция выйдет с новой инструментальной аранжировкой. Музыканты постарались сделать ее похожей на оригинальную запись Высоцкого, но в то же время другой.

Лепс признался, что работать на песнями барда сложно и тяжело физически. Многое отрывки не получалось записать с одного раза. Пятый альбом собрал в себе самые сложные композиции — и в техническом, и эмоциональном планах.

24 июля пластинка появится на цифровых площадках. Поддержкой проекта занимается радио «Шансон».