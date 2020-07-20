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Григорий Лепс записал заключительный альбом песен Владимира Высоцкого

Релиз пластинки «Кони привередливые» состоится 24 июля.

Григорий Лепс записал заключительный альбом песен Владимира Высоцкого
Григорий Лепс является большим поклонником творчества Высоцкого. Фото: globallookpress.com

Популярный певец Григорий Лепс объявил, что 24 июля выходить очередной альбом песен Владимира Высоцкого в его исполнении. Как сообщил 58-летний артист в Instagram, это будет его пятая и заключительная пластинка из цикла «Честь имею», посвященного творчеству великого барда.

«Называется альбом «Кони привередливые». И, конечно, одноименная песня там тоже будет. Это сложное произведение для исполнения и очень тяжелое эмоционально. Но иначе ее спеть просто нельзя», — поделился Григорий Викторович.

Обозначенная композиция выйдет с новой инструментальной аранжировкой. Музыканты постарались сделать ее похожей на оригинальную запись Высоцкого, но в то же время другой.

Лепс признался, что работать на песнями барда сложно и тяжело физически. Многое отрывки не получалось записать с одного раза. Пятый альбом собрал в себе самые сложные композиции — и в техническом, и эмоциональном планах.

24 июля пластинка появится на цифровых площадках. Поддержкой проекта занимается радио «Шансон».

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Владимир ВысоцкийГригорий Лепсмузыкановый альбом