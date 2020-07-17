Гудков и Дружко устроили «Секретные материалы» в новом клипе Cream Soda

17 июля создатели танцевального хита «Плачу на техно», группа Cream Soda, выпустила новый клип. Музыкальное видео называется «Сердце Лед», и об его абсурдности и сюрреализму можно судить уже по первым кадрам: ролик начинается с того, что в Москве из канализационного люка вылезает рептилоид. Далее этот персонаж отправляется похищает вокалистку коллектива Анну Романовскую, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Внимательные зрители увидят в клипе отсылки к «Игре престолов» и «Джентльменам удачи». Но самый яркий момент — это появление Сергея Дружко, который призван помочь музыкантам спасти свою солистку из лап рептилоида. Самого пришельца, кстати, играет один из ведущих актеров «Гоголь-центра», Никита Кукушкин.

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Не обошлось и без участия вездесущего персонажа всех танцевальных клипов — Александра Гудкова. Всего в создании ролика участвовали не менее 70 человек. Добавим, что за 4 часа в YouTube видео набрало более 200 тысяч просмотров.