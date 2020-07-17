6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео
Видео
Мода на загар: какого цвета кожи добиваются звезды и чем его подчеркнуть
Видео

Гудков и Дружко устроили «Секретные материалы» в новом клипе Cream Soda

Авторы «Плачу на техно» выпустили новое музыкальное видео.

Гудков и Дружко устроили «Секретные материалы» в новом клипе Cream Soda
Один только этот кадр говорит о том, что клип обязателен к просмотру. Фото: стоп-кадр из клипа «Сердце Лед».

17 июля создатели танцевального хита «Плачу на техно», группа Cream Soda, выпустила новый клип. Музыкальное видео называется «Сердце Лед», и об его абсурдности и сюрреализму можно судить уже по первым кадрам: ролик начинается с того, что в Москве из канализационного люка вылезает рептилоид. Далее этот персонаж отправляется похищает вокалистку коллектива Анну Романовскую, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Внимательные зрители увидят в клипе отсылки к «Игре престолов» и «Джентльменам удачи». Но самый яркий момент — это появление Сергея Дружко, который призван помочь музыкантам спасти свою солистку из лап рептилоида. Самого пришельца, кстати, играет один из ведущих актеров «Гоголь-центра», Никита Кукушкин.

Не обошлось и без участия вездесущего персонажа всех танцевальных клипов — Александра Гудкова. Всего в создании ролика участвовали не менее 70 человек. Добавим, что за 4 часа в YouTube видео набрало более 200 тысяч просмотров.

Тэги

Александр Гудковгруппа Cream Sodaмонстрымузыкановая песняНовости googleновости музыкиновый клип