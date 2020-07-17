Miyagi & Andy Panda выпустили бесплатный альбом

Музыканты, считай, подарили пластинку своим фанатам, которые ранее откликнулись на помощь девочке с тяжелым заболеванием.

17 июля хип-хоп-дуэт Miyagi и Andy Panda (бывший Эндшпиль) выпустил свой пятый альбом под названием Yamakasi. В пластинку вошли девять песен, среди которых «Мало нам» и Utopia, ранее вышедшие в качестве синглов.

Как обозначили сами артисты, данный релиз вдохновлен историей Арнеллы Персаевой — двухлетней девочки из Владикавказа, которой в прошлом году поставили диагноз СМА. Рэперы приняли активное участие в сборе средств на лечение ребенка и посвятили ей этой альбом.

Музыкантам удалось собрать для малышки более 11 миллионов рублей. Растроганные отзывчивостью своих фанатов, они выложили альбом не только на потоковых сервисах, но и в свободном доступе. Каждый поклонник творчества Miyagi & Andy Panda может скачать его бесплатно.

Добавим, что иллюстрацией обложки пластинки занимался художник Алексей Клепнев, работавший с писателем Виктором Пелевиным и издательством «Эксмо».

Кстати, название Yamakasi носил французский фильм 2001 года — одна из первых кинокартин про паркур. Само слово означает «сильный дух».