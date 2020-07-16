Смелый хип-хоп-эксперимент: Алеся Кафельникова выпустила совместный альбом с рэпером

В пластинку вошли четыре трека.

Начавшая музыкальную карьеру дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, выпустила свой первый альбом в соавторстве с рэпером Luxor. Создатели короткоиграющей пластинки «Город на дороге» позиционируют ее, как смелый хип-хоп-эксперимент.

Скандальная 21-летняя модель поет о вредных привычках, купленной любви, агрессии и смелых мыслях. Автор альбома — Luxor, рэпер из Улан-Удэ — ранее не раз записывал дуэты с женским вокалом, а теперь удачно спелся с Кафельниковой, творческий псевдоним которой Alesya KAF. Молодые артисты уже предлагают давать концерты со своими песнями.

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В альбом вошли интро и три композиции: «Привычки», «Люблю-куплю» и «Город на дороге».

Напомним, недавно стало известно, что у Алеси новый возлюбленный — сын известного российского бизнесмена. Ранее девушка встречалась с рэпером Фараоном и имела проблемы с наркотиками во время этого бурного романа.