Роскачество сформировало топ-5 лучших музыкальных потоковых сервисов

В разных операционных системах лидируют одни и те же приложения.

14 июля Роскачество опубликовало топ-5 лучших стриминговых приложений для прослушивания музыки. Исследователи отмечают, что среди пользователей операционных систем iOS и Android лидируют одни и те же сервисы, правда, занимают они разные места в пятерке. Анализ проводился по 80 параметрам качества (поиск, тексты, фильтрация, распознание песен, музыкальные подборки и другие), и все перечисленные программы показали себя надежными и безопасными с точки зрения пользователей.

«Яндекс.Музыка и подкасты» обладает не только большой базой треков, но и внушительным немузыкальным контентом — 2 место на iOS и 4 место на Android.

Apple Music более ориентировано на зарубежную музыку и широко взаимодействует с другими продуктами компании Apple, также он показывает клипы — 1 место на iOS и 5 место на Android.

Приложение Boom интегрировано с отечественными соцсетями и отслеживает плей-листы пользователя через них — 3 место на iOS и 3 место на Android.

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Deezer обладает множеством тематических подборок, семейной подпиской и возможностью загружать свою музыку — 4 место на iOS и 2 место на Android.

МТС Music также показывает видеоклипы и предлагает абонентам МТС бесплатный трафика на музыку — 5 место на iOS и 1 место на Android.

А каким приложением для прослушивания музыки пользуетесь вы?