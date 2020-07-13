«На этот раз все действительно закончилось»: Арбенина рассказала предысторию новой песни

В понедельник, 13 июля, певица Диана Арбенина анонсировала в социальных сетях будущий клип на песню «Секунду назад», опубликовав отрывок из музыкального видео. В коротком ролике есть лишь сама рокерша, которая сидит в машине, когда за окном бушуют дождь и снегопад. В посте артистка рассказала, что ее вдохновило на эту композицию.

В основу песни легли чувства, которые певица испытала однажды в Италии, когда приехала туда на отдых с детьми и встретила важного для себя человека. Утром влюбленные расстались, и жизнь Дианы продолжилась в привычном русле, но осталась некая грусть, которая до сих пор не дает ей покоя.

«Утром ты летишь в Москву, а я с детьми иду в колизей. И, прощаясь с тобой, вдруг понимаю, что на этот раз все действительно закончилось… А после — много прекрасных стран и классных ночей, но степень сиротства в то римское утро я чувствую и сегодня», — написала Арбенина.

Добавим, что «Секунду назад» — это первый сингл с нового альбома «Ночных снайперов» под названием «О2». Премьера песни состоялась год назад на одном из московских концертов. Запись выступления быстро набрала более миллиона просмотров на YouTube, после чего группа решила дать композиции полноценную аранжировку и снять на нее клип.

Кстати, полгода назад в YouTube появился фанатский клип на эту песню, снятый третьекурсником режиссерского факультета.