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Песня лета и любви: Анна Калашникова выпустила новый романтичный хит

В Сети появился трек «Обезоружил».

Песня лета и любви: Анна Калашникова выпустила новый романтичный хит
Анна Калашникова выпустила летнюю песню. Фото: Global Look Press

Модель и певица Анна Калашникова представила своим поклонникам новую песню. Артистка поделилась, что ее новый музыкальный релиз «Обезоружил» посвящен лету и любви.

«Берите мой трек на свои романтические свидания, гуляйте с одними наушниками на двоих по прекрасным паркам и набережным, держась за руки, делайте много красивых совместных фотографий и видео, встречайте закаты, стройте совместные планы и гуляйте всю ночь напролет, совершайте безумства, а еще запоминайте эти мгновения счастья», — написала Анна о своей композиции.

Легкая танцевальная песня вполне может стать хитом этого лета и звучать на каждой дискотеке.

Напомним, несколько дней назад Калашникова отметила свой день рождения. Некий таинственный кавалер засыпал певицу подарками. Возможно, это и был тот самый мужчина, который «обезоружил» красавицу и вдохновил ее на новую песню.

Анна Калашниковалетолюбовьмузыкановая песня

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Анна Калашниковалетолюбовьмузыкановая песня
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