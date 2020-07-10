Игги Поп выпустил клип на песню The Passenger спустя 43 года

9 июля на официальном YouTube-канале 73-летней рок-звезды Игги Попа появился клип на его культовую песню The Passenger. Ролик довольно прост, он представляет собой компиляцию съемки ночной поездки по городу и старых черно-белых фотографий музыканта. Но, как отмечают поклонники рокера, данная композиция придает шарма любому видео.

Напомним, популярность пришла к Игги в конце 1960-х — начале 1970-х годов, когда он был вокалистом рок-группы The Stooges. Своей музыкой данный коллектив сильно повлиял на такие жанры, как панк- и хард-рок. А сам фронтмен прославился тем, что на концертах прыгал со сцены на зрителей, сквернословил и калечил себя. Еще одной фишкой звезды было выступление с голым торсом.

После распада группы Поп занялся сольным творчеством. В 1977 году вышел его альбом Lust for Life, в котором и появилась песня The Passenger. Позже она стала главным хитом Игги, часто использовалась в саунтреках к фильмам и играм, получила множество каверов. А вот клипа на нее так и не было снято. Ну вот, спустя 43 года, рокер одумался и все-таки выпустил официальное видео.

Кстати, уже более десяти лет в разработке находится биографический фильм об Игги Попе, который должен называться The Passenger. Главную роль в картине должен сыграть Элайджа Вуд (Фродо из «Властелина колец»), но почему-то картина все никак не увидит свет.