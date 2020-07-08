«Вижу перед собой личность»: Киркоров высказался о Моргенштерне

8 июля Филипп Киркоров и рэпер Джиган стали гостями YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Максим Галкин. Несмотря на то, что артистов рассадили по разные стороны баррикад — старшее и молодое поколение, — обе звезды довольно холодно отзывались о представленных в программе современных треках и ставили им низкие оценки.

Король отечественной эстрады, как и его оппонент, не угадывал имена исполнителей предлагаемых песен, но когда услышал псевдоним Моргенштерна, оживился и отметил, что знает этого молодого человека. После этого Галкин спросил Филиппа, записал бы он трек вместе этим рэпером.

«Я вообще открыт ко всем интересным проектам, интересным людям. Я бы и с Джиганом с удовольствием что-то сделал. Главное, чтобы была хорошая концепция, — ответил Киркоров. — Кто бы думал, что у нас с Егором что-то может быть, а вот получилось же. Моргенштерн — о нем сегодня все говорят. Просто так не стали бы говорит. Я посмотрел, оценил работу. Конечно, мне многое непонятно, но вижу перед собой личность, которая достаточно интересна».

больше по теме Джиган и Киркоров познакомились на почве любви к одному бренду одежды Оба артиста в свое время начали носить KTZ.

Также певец признался, что ему очень нравится исполнительница Maruv. А по поводу группы Little Big, что не поехала на «Евровидение», он сказал, что эти ребята должны были победить.