Чемпион России по битбоксу виртуозно исполнил музыкальную заставку игры Cyberpunk 2077

Сама компьютерная игра еще даже не вышла, а у нее уже полно фанатов.

Фанаты компьютерных игр спят и видят, когда же выйдет долгожданный релиз под названием Cyberpunk 2077 (тот самый, в котором Киану Ривз подарил свою внешность и голос одному из персонажей). Выход игры уже несколько раз откладывался из-за коронавируса. Последняя дата, которую назвали разработчики, — 19 ноября 2020 года.

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Но, несмотря на то, что геймеры пока так и не смогли опробовать этот виртуальный боевик в жанре киберпанк, его популярность уже зашкаливает. Фанаты, как всегда, уже готовы показать миру свое творчество на основе новой вселенной.

Так пользователь YouTube под ником Improver выложил недавно запись своего исполнения заглавной музыкальной композиции игры, исполнив ее битбоксом, то есть имитируя все инструменты ртом. Получилось весьма впечатляюще.

Удивляться виртуозности молодого человека не стоит — в 2019 году он стал победителем официального чемпионата России по битбоксу в Санкт-Петербурге. А вот как звучит саундтрек игры в оригинале.