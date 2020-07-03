No Woman, No Cry: ко Дню регги на популярную песню Боба Марли выпустили новый клип

В начале июля отмечался Международный день регги. К этой дате в Сети появился новый клип на песню легендарного исполнителя Боба Марли (1945–1981) — No Woman, No Cry. За музыкальную основу была взята самая популярная запись — с концерта в Лондоне 1975 года, а видеоряд представляет собой 7-минутный мини-фильм, призванный напомнить зрителям о чем-то важном.

По сюжету многодетная мать одна воспитывает своих детей на Ямайке, пока их отец работает в Нью-Йорке таксистом, чтобы прокормить семью. В новом музыкальном видео за простыми словами скрывается тяжелая жизненная история, ведь, находясь на большом расстоянии друг от друга, супруги понимают, как им не хватает любящего человека рядом.

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Добавим, что эта композиция занимает 37-ю строчку в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. В оригинальной версии пелось: «Не надо, женщина, не плачь». Так певец утешал представительниц прекрасного пола, живущих в гетто, что все будет хорошо. Новый клип отлично работает на эту мысль.