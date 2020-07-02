Снова в деле: группа «Ленинград» вернулась и уже сняла новый клип

2 июля, впервые за полгода, на странице в Instagram группы «Ленинград» появился пост — и это анонс нового клипа. Очевидно, что, несмотря на прошлогодние заявления о роспуске коллектива, Сергей Шнуров возобновляет музыкальное творчество.

Информацию подтвердила пресс-служба звезды, сообщает РБК. В ночь на 3 июля в Сети состоится премьера песни и клипа «Фотосессия». Его главными героинями станут вокалистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина и блогер Наталья Давыдова, известная под прозвищем Тетя Мотя.

Известно, что клип будет посвящен дамам, которые публикуют в социальных сетях пафосные высказывания и любят пускать пыль в глаза.

Напомним, в марте 2019 года Сергей Шнуров стал говорить о том, что летний тур будет для группы последним. Дав несколько концертов во второй половине года, группа замолчала, а ее лидер стал штурмовать политический Олимп и время от времени эпатировал публику своими стихами в Instagram. Недавно стало известно, что музыкант взял на себя роль кинопродюсера. Но, давайте признаемся, вряд ли кто верил, что он навсегда завязал с «Ленинградом».