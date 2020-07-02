«Без выходных, в несколько смен работали»: клип с 3D-копией Лолиты снимался три месяца

Певица Лолита анонсировала в Instagram выход своего клипа на песню «Кислород» и рассказала о том, как он создавался. По словам артистки, работа шла три месяца, как раз в карантинный период, поэтому всем сопричастным пришлось трудиться удаленно.

«Без выходных, в несколько смен работали очень классные специалисты и компьютер», — поделилась звезда.

Все дело в том, что в клипе применяется 3D-графика — лицо Лолиты было смоделировано виртуально. Но, чтобы точно передать внешность артистки, специалисты попросили ее нанести на лицо точки в нужные места, а затем записать видео с ее мимикой. Для Милявской это был первый подобный опыт, и задача оказалась не такой простой, как она думала. Пришлось записывать около 30 дублей, далее компьютер по 12-16 часов считывал все изменения ее лица.

Чтобы поклонники прониклись серьезностью работы, певица показала, как она работала с точками на лице, и заранее опубликовала отрывок из готового ролика, в котором видно ее 3D-модель.

«Радует, что есть еще желание творчества. И не только у меня — у большого количества людей», — поделилась эмоциями Лолита.

Звезда добавила, что планирует выпустить клип через неделю — около 10 июля. Ее коллега Светлана Лобода написала в комментариях, что тоже ждет этого релиза.