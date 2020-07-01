Полсотни мотоциклистов приехали на съемки ночного клипа Левана Горозии

В ночь на 1 июля в Санкт-Петербурге прошли съемки нового клипа Левана Горозии, которого публика больше знает под псевдонимом L’One. Правда, после скандального ухода из музыкального лейбла Black Star артиста нужно называть по имени.

Видео со съемочной площадки опубликовал в Instagram шоумен Чак Бро. Судя по кадрам, группа в 50 мотоциклистов прокатилась по Западному скоростному диаметру Петербурга, и некоторые сцены были сняты на Крестовском острове. Байкеры показали несколько трюков на и под автострадой. Сам Леван никаких кадров со съемок не опубликовал.

Напомним, год назад Горозия подал иск к Black Star и своему бывшему товарищу Тимати. Суть претензии заключалась в том, что после окончания договора с артистом лейбл заявил права на все его песни и даже сценическое имя. 34-летнему рэперу не удалось выиграть в суд, и сейчас в плане музыкальной карьеры ему предстоит все начинать заново. Но, похоже, что он не опустил руки: новый материал пишется, клипы снимаются.