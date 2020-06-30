Актуальный и нетривиальный: Канье Уэст выпустил новый клип на свой дуэт с Трэвисом Скоттом

30 июня вышел совместный клип рэперов Канье Уэста и Трэвиса Скотта на песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которая стала первым синглом со следующего альбома Уэста — God’s Country.

Часть клипа состоит из любительских съемок с плохим качеством видео. Монтаж тоже получился довольно необычным: документальные кадры перемешаны с 3D-графикой и трансляциями компьютерной игры GTA. Форма повествования явно претендует на сравнение с артхаусным кино. Сюжет же затрагивает громкие события последних дней: беспорядки в США после гибели темнокожего мужчины при задержании полицейскими, коронавирус, уличные соревнования по дрифту с наездом на людей. В конце рэпер вставил кадры со своей танцующей дочерью на репетиции некого мероприятия.

больше по теме После дизайна одежды рэпер Канье Уэст ударился в производство товаров для красоты Звезда расширяет свой бренд Yeezy, чтобы под ним можно было выпускать косметику и средства по уходу за кожей.

Напомним, что у 43-летнего Канье Уэста церый ряд премий «Грэмми» и BET Award. Многие поклонники называют его музыкальным гением.