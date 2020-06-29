9 июля группа «Саша Алмазова и Non Cadenza» даст свой первый онлайн-концерт

А также представит поклонникам хорошей музыки новые сингл и клип.

9 июля группа «Саша Алмазова и Non Cadenza» даст онлайн-концерт на видеоплатформе Lookport. Музыканты из Петербурга представят зрителям новые сингл и клип. Кроме того, выступление артистов можно будет смотреть в формате 360 градусов.

Коллектив представляет из себя компанию джазистов, которые играют современную поп-музыку уже 15 лет. Тексты песен на русском языке сочиняет фронтвумен Саша Алмазова. На ТВ и радио данных артистов еще не очень привечают, что не мешает им вести активную концертную жизнь.

Добавим, что это будет первый онлайн-концерт группы. Трансляцию можно будет посмотреть бесплатно, а можно поблагодарить артистов любой денежной суммой по желанию зрителя.