Новый Бибер: Селена Гомес спела дуэтом с молодым исполнителем Тревором Дэниелом

26 июня 25-летний американский певец Тревор Дэниел представил поклонникам новую версию своей песни Past Life, которая вышла в начале года. Второй вариант, наверняка, наберет еще большую популярность, потому что в нем парню подпела 27-летняя звезда Селена Гомес.

Хоть у парня уже есть клип на эту песню, для дуэта с популярной певицей он снял новую версию музыкального видео — карантинную. Она была записана в формате прямого эфира в Instagram. При этом использована интересная фишка: во всплывающих комментариях трансляции поклонники якобы пишут слова композиции, так что ролик вполне подойдет для караоке, если вы захотите подпеть молодым звездам.

Напомним, Дэниел начал музыкальную карьеру в 2015 году. Песня Falling из его дебютного мини-альбома Homesick 2018-го стала вирусной и попала во множество чартов в разных странах. Композиция получила золотой и платиновый статусы по количеству продаж. Стоит отметить, что парень по своей подаче, да и по внешности похож на Джастина Бибера с которым у Селены был долгий и бурный роман. Совпадение?