«Он сбавил»: Дава высказался о творчестве Элджея

Накануне блогер Давид Манукян совместно с рэпером Серегой выпустили клип на песню «Черный бумер» в новом звучании. Теперь это история об успехе представителя поколения Z, который добился всего благодаря активности в TikTok и купил себе топовую тачку.

Релизу способствовал конфликт Давы с Серегой, который наделал шума в Сети и позволил привлечь внимание к будущей премьере. И в день выхода клип посмотрели около миллиона пользователей — ролик оказался на первом месте в YouTube-трендах.

Во время интервью в YouTube-шоу «50 вопросов» о том, с кем из рэперов Дава еще хотел бы записать трек — с Элджеем или Моргенштерном, бойфренд Бузовой не задумываясь выбрал рекордсмена по дизлайкам Моргенштерна. А в отношении творчества возлюбленного Насти Ивлеевой высказался:

«Не знаю, как-то взбодрит ли его фит с Моргенштерном (музыканты в начале июня выпустили трек Cadillac. – Прим.ред.). Если взбодрит, и он пойдет дальше, то, конечно, он красавчик. Но он очень сильно сбавил. Такое происходит, когда ты делаешь очень громкие хиты, очень крутые работы, планка становится высокой. Может быть, он расслабился, может быть, он не может сделать, может быть он не хочет», — поразмышлял Манукян.

Дава отметил, что ему очень нравилось творчество Элджея. К тому же у них общая малая родина — они оба из Новосибирска.