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Звездный гость

«Придется ждать несколько лет»: Linkin Park придержали неизданную песню с Честером Беннингтоном

В архивах группы хранится записанный трек с голосом покойного вокалиста.

«Придется ждать несколько лет»: Linkin Park придержали неизданную песню с Честером Беннингтоном
Честер Беннингтон (1976-2017). Фото: globallookpress.com

Оказывается, у всемирно известной рок-группы Linkin Park есть неизданная песня с участием покойного Честера Беннингтона. Недавно лидер коллектива Майк Шинода провел трансляцию в социальной сети Twitch, в которой упомянул о материале, записанном вместе с умершим вокалистом.

Композиция называется Friendly Fire, ее готовили альбому One More Light 2017 года, но так и не выпустили. Во время прямого эфира Шинода признался поклонникам, что ему до сих пор нравится эта песня, но на горячие просьбы выпустить ее сейчас, отмахнулся. Похоже, что музыкант приберегает трек на более позднее время, понимая, какую ценность он несет для фанатов группы.

«Вам буквально придется ждать несколько лет, чтобы услышать эту песню», — сказал он поклонникам.

Напомним, One More Light является пока что последним альбомом группы. Через пару месяцев после его релиза вокалист Честер Беннингтон покончил с собой. Эта новость стала шоком для многомиллионной армии фанатов Linkin Park по всему миру. В разных уголках планеты проходили траурные акции в память о кумире, неожиданно для всех покинувшем этот мир.

Тэги

Linkin Parkмузыкарок-группаЧестер Беннингтон
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