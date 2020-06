«Придется ждать несколько лет»: Linkin Park придержали неизданную песню с Честером Беннингтоном

Оказывается, у всемирно известной рок-группы Linkin Park есть неизданная песня с участием покойного Честера Беннингтона. Недавно лидер коллектива Майк Шинода провел трансляцию в социальной сети Twitch, в которой упомянул о материале, записанном вместе с умершим вокалистом.

Композиция называется Friendly Fire, ее готовили альбому One More Light 2017 года, но так и не выпустили. Во время прямого эфира Шинода признался поклонникам, что ему до сих пор нравится эта песня, но на горячие просьбы выпустить ее сейчас, отмахнулся. Похоже, что музыкант приберегает трек на более позднее время, понимая, какую ценность он несет для фанатов группы.

Mike talking about an unreleased Linkin Park song from One More Light called “Friendly Fire” that he really likes. He says we will hear it eventually. pic.twitter.com/NKc0TgKNEa

— Linkin Park Live (@LPLive) June 18, 2020