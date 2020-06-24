Шура Би-2 готовит новаторское музыкальное шоу в ангаре под Москвой

Музыкант Шура Би-2 готовит себе целый ангар со сложными декорациями. Объект находится в Подмосковье, и местные жители уже несколько раз видели, как жена артиста Елизавета Решетняк приезжала туда со стройматериалами. Поползли слухи, что звезда готовит себе бункер на случай второй волны коронавируса.

Но как стало известно изданию «7 дней», внутри ангара возводятся сцена и сложные конструкции для съемок. Сама Елизавета подтвердила журналистам, что занимается оформлением шоу для музыкального проекта своего мужа «Куртки Кобейна», сама постановка состоится 2 июля.

Сложность конструкции обусловлена тем, что организаторы хотят изменить привычную геометрию сцены, показать зрителям, что творится за кулисами, создать нежную, романтичную атмосферу. Также в шоу будет много игры со светом.

Решетняк приоткрыла и состав артистов, которые появятся на сцене. Кроме Шуры и Левы Би-2, в шоу выступят Юрий Усачев, Антон Севидов и Леонид Агутин. Будут и новые имена, в частности, молодая российская indie-pop и R’n’B-певица Сабрина.