Неутомимый: Борис Гребенщиков в самоизоляции записал 14-й сольный альбом

23 июня легендарный отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил новый сольный альбом под названием «Знак огня». Стоит отметить, что это уже 14-я пластинка, выпущенная рокером в отрыве от его группы «Аквариум», хотя коллектив еще существует.

Песни для нового альбома БГ писал два года. В основном, в Санкт-Петербурге, но перед карантином 66-летний музыкант уехал в Лондон, чтобы закончить работу. Пару месяцев назад он объявлял на своем сайте о сборе денег на выпуск пластинки. Очевидно, фанаты поддержали своего кумира рублем, ведь релиз все-таки состоялся.

Гребенщиков выпустил 13 песен, общее время звучания — 48 минут. Часть из этих композиций его поклонники могли слышать в его проекте «Подношения Интересному Времени»: на протяжении трех месяцев музыкант выкладывал в YouTube и Instagram ролики, на которых пел под гитару свои хиты. Всего вышло более 40 видео.