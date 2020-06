Фанаты «Евровидения» отняли у Билана победу 2008 года и отдали первое место Ани Лорак

20 июня в рамках проекта #EurovisionAgain поклонники Международного песенного конкурса «Евровидение» пересмотрели трансляцию шоу 2008 года и устроили повторного голосование в Twitter, выбирая лучшего артиста того мероприятия. Интересно, но спустя годы предпочтения западных зрителей изменились.

Как сообщает портал Wiwibloggs, собирающий новости о «Евровидении», победитель 2008-го Дима Билан и его песня Believe, согласно новому голосованию, опустились с первого места на девятое. А певица Ани Лорак, представлявшая Украину с композицией Shady Lady, поднялась со второго места на верхнюю строчку.

🗳 #EUROVISIONAGAIN RESULTS 🗳

Votes have been checked and verified by Dr @Ellie_Made EurovisionAgain Exec Supervisor, @RobHolley and @JRawson’s chihuahua🐾

Here are the scores from the BELGRADE 2008 Twitter jury 🇷🇸

✨UKRAINE’S @AniLorak WINS 🇺🇦✨

🥇🇺🇦 🥈🇬🇷 🥉🇮🇸 pic.twitter.com/GyV2zA5hmj

— #EurovisionAgain (@EurovisionAgain) June 20, 2020