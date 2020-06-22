Фанаты «Евровидения» отняли у Билана победу 2008 года и отдали первое место Ани Лорак

Спустя 12 лет в Сети прошло повторное голосование, и номер Димы Билана «опустился» на 9-е место.

20 июня в рамках проекта #EurovisionAgain поклонники Международного песенного конкурса «Евровидение» пересмотрели трансляцию шоу 2008 года и устроили повторного голосование в Twitter, выбирая лучшего артиста того мероприятия. Интересно, но спустя годы предпочтения западных зрителей изменились.

Как сообщает портал Wiwibloggs, собирающий новости о «Евровидении», победитель 2008-го Дима Билан и его песня Believe, согласно новому голосованию, опустились с первого места на девятое. А певица Ани Лорак, представлявшая Украину с композицией Shady Lady, поднялась со второго места на верхнюю строчку.

🗳 #EUROVISIONAGAIN RESULTS 🗳 Votes have been checked and verified by Dr @Ellie_Made EurovisionAgain Exec Supervisor, @RobHolley and @JRawson’s chihuahua🐾 Here are the scores from the BELGRADE 2008 Twitter jury 🇷🇸 ✨UKRAINE’S @AniLorak WINS 🇺🇦✨ 🥇🇺🇦 🥈🇬🇷 🥉🇮🇸 pic.twitter.com/GyV2zA5hmj — #EurovisionAgain (@EurovisionAgain) June 20, 2020

Добавим, что второе место заняла Греция, в 2008-ом оказавшаяся третьей. На 13-ю позицию вырвалась вперед Швеция, на 11-ю — Исландия. Вместе с Биланом солидно просела Грузия, представленная Дианой Гуртской. Сообщается, что в голосовании приняло более 3000 человек, пересмотревших запись шоу.

«Приятно получать такие новости из Европы!» — отреагировала на новое голосование Ани Лорак, поблагодарив свою команду и зарубежных фанатов.

Продюсер Димы Билана, Яна Рудковская, не восприняла новое голосование всерьез.

«Невозможно сравнивать голосование трех тысяч и миллионов голосов — это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить», — цитирует женщину канал 360.

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Добавим, что еще в 2008 году ряд стран выступил с претензией, что победа Билана была фальсифицирована, и настоящий триумфатор — это Лорак. Главный образом протестовали Украина и Великобритания.