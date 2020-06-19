«Новых песен у нас явно больше, чем нужно»: группа «Тараканы» объявила о записи 15-го альбома

Лето 2020 года отечественная панк-группа «Тараканы» потратит на то, чтобы записать новый студийный альбом, уже 15-й по счету. На днях бессменный лидер группы Дмитрий Сид Спирин сообщил в Instagram, что в Москве открылись репетиционные базы, и его коллектив уже не может сидеть дома. К тому же, у музыкантов накопилось невероятное количество материала, которое ждет своей записи.

«Новых песен у нас явно больше, чем нужно, так что работа предстоит нелегкая и скрупулезная: довести все эти двадцать треков до уровня качественной демозаписи, отобрать самые удачные песни, записать их и, в конце концов, выпустить», — написал 45-летний панк-рокер, анонсировав выход новой пластинки.

Артист также выложил отрывок демозаписи новой песни «Желтая звезда» в традиционной манере своей группы. Ранее трек уже был представлен в Сети, но из-за отсутствия технической возможности привлечь к работе всех музыкантов, была выпущена его акустическая версия.

Напомним, что группа «Тараканы» была образовалась в 1991 году в Москве. Одни из самых известных ее песен — «Я смотрю на них», «Границы гетто», «Собачье сердце».