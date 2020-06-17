Бывшая участница дуэта «Мы» даст онлайн-концерт с живым звуком

В среду, 17 июня, бывшая участница дрим-поп-дуэта «Мы», певица Mirèle (она же Ева Гурари) даст сольный онлайн-концерт на портале Lookport. Шоу можно будет посмотреть, как в обычной видеотрансляции, так и с применением очков виртуальной реальности — каждый зритель сможет почувствовать себя в первом ряду на расстоянии вытянутой руки от артистки.

В рамках этого выступления Ева впервые вживую презентует свою новую песню «Кто же ты». Также стоит отметить, что это будет ее первое выступление с музыкальным бэндом.

«Никогда не знаешь, какие эмоции будут на концерте, как это все выйдет. Но точно могу сказать, что он будет романтичным, грустным и очень красивым», — рассказала певица.

Трансляция будет бесплатной, но фанаты Mirèle смогут пожертвовать проекту любую сумму в качестве доната. Начало в 19 часов.

Добавим, что та же видеоплатформа анонсировала онлайн-концерты и других молодежных исполнителей:

19 июня — Velial Squad;

21 июня — Krec;

29 июня — Jukebox Trio.