Группа «АукцЫон» сыграет онлайн-концерт, посвященный выходу нового альбома

В пятницу, 19 июня, отечественная рок-группа «АукцЫон» даст онлайн-концерт для своих поклонников. Музыканты сыграют свой новый альбом «Мечты», который вышел в апреле 2020 года и не имел возможности презентации на живом выступлении.

Как сообщил коллектив в соцсетях, концерт будет сыгран в той же студии, где была записана пластинка, — на «Мосфильме». Прямая видеотрансляция пройдет на сайте группы, начало в 20 часов. Запись выступления будет доступна в течение шести месяцев после эфира. Но обращаем ваше внимание, что просмотр платный. Цена адекватна стоимости билета на живое выступление артистов.

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Напомним, группа «АукцЫон» была основана в 1978 году Леонидом Федоровым в Лениграде, с тех пор ее состав несколько раз менялся. Находками для коллектива стали поэты Олег Гаркуша и Дмитрий Озерский. Музыканты много экспериментировали со стилем, но со сцены так и не исчезли, закрепив за собой статус культовых представителей русского рока. За все время своего существования коллектив выпустил 11 студийных альбомов.