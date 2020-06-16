Попалась на ошибке: певицу Sia обвинили в расизме

В современном мире любое неосторожное высказывание грозит повальными обвинениями в расизме. На этот раз не повезло певице Sia: она перепутала таких артисток, как Карди Би и Ники Минаж, и тут же получила обвинения в свой адрес. При этом никто не отметил, что у виновницы скандала может быть просто плохая память, зато в ее расизме уверены все.

В своем Twitter-аккаунте Sia всего лишь ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, когда стоит ждать ее совместные проекты с Ники Минаж, при этом пользователь приложил фотографию певицы. На что Sia ответила, что с радостью спела бы дуэтом с Карди Би, хотя на фото была совсем не она. Комментарий был удален, но его успели сохранить и распространить по Сети. В результате все начали обсуждать интеллектуальные способности звезды, оскорблять ее и даже называть расисткой.