Барабанщик «Нирваны» снялся в фильме о песне Шуры Би-2

15 июня в Сети появился короткий фильм о том, как снимался клип No Order на песню супергруппы «Куртки Кобейна», созданную Шурой Би-2. Стоит отметить, что в записи этой композиции приняли участие бас-гитарист группы «Ария» Виталий Дубинин и барабанщик Чэд Ченнинг, который в 1989 году играл в легендарной американской группе Nirvana и записывал ее первый альбом.

53-летний музыкант рассказал, что нашел проект «Куртки Кобейна» очень крутым, а его название достаточно интересным. Артист всегда избегал прессы и всевозможных интервью, но для этого фильма сделал небольшое исключение. Он поведал, как познакомился с Шурой Би-2 и ездил на запись в Москву.

Добавим, что песня No Order состоит из четырех частей, и каждая в звучит в своем стиле: гранж, рэп, альтернативный метал и готический рок. У каждого музыкального направления в клипе отдельная картинка, снимались они песню в четырех городах мира: Москва, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж. Насколько было сложно создать такое произведение, в ролике рассказывают Шура Би-2 и режиссер Игорь Шмелев.

Напомним, сам музыкальный ролик был опубликован в Сети 13 мая, и за месяц набрал более 600 тысяч просмотров.